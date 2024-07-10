За два роки повномасштабної війни армія РФ знищила понад 100 храмів на Донеччині

Знищення церковної архітектури у Донецькій області. Фото: прес-служба

З початку повномасштабної війни на Донеччині 110 церковних споруд пошкоджено внаслідок російських атак. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.



«Протягом 2022-2024 років, внаслідок збройного нападу Російської Федерації на Україну, постраждало 110 культових споруд», — йдеться у повідомленні.



За уточненою інформацією, під обстрілами були:

Державний історико-архітектурний заповідник, розташований у Святогірську;

Храм Усіх Святих (Бахмут);

Свято-Миколаївський храм (Бахмут);

Покровська церква (село Кліщіївка);

Церква Різдва Пресвятої Богородиці (селище Новоекономічне);

Храм Святителя Миколи Чудотворця (Авдіївка);

Храм Чуда Архангела Михайла (село Новомихайлівка);

Свято-Дмитріївський храм (селище Верхньоторецьк);

Свято-Георгіївський храм (село Олександро-Шультіне).

Крім того, у відомстві зазначили, що нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, де чітко закріплено, що умисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є військовими злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українців.



Раніше ми писали, що у селищі Новоекономічне Покровського району Донецької області у зв'язку з російською атакою зруйновано храм Української Православної Церкви (УПЦ).