За два роки повномасштабної війни армія РФ знищила понад 100 храмів на Донеччині

З початку повномасштабної війни на Донеччині 110 церковних споруд пошкоджено внаслідок російських атак. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.
«Протягом 2022-2024 років, внаслідок збройного нападу Російської Федерації на Україну, постраждало 110 культових споруд», — йдеться у повідомленні.
За уточненою інформацією, під обстрілами були:
Крім того, у відомстві зазначили, що нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, де чітко закріплено, що умисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є військовими злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українців.
Раніше ми писали, що у селищі Новоекономічне Покровського району Донецької області у зв'язку з російською атакою зруйновано храм Української Православної Церкви (УПЦ).
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