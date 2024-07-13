Електробуси у Луганську скасовуються: немає кадрів. В окупації знову затримують зарплати бюджетникам — дайджест ►

У Сєвєродонецьку Луганської області ексгумують тіла мирних жителів, які загинули під час захоплення міста. А у Луганську створюють братські могили російських солдатів. Також у Луганську до кінця цього року нібито планували запустити електробуси, але запуск зірвано через брак водіїв.



Жителям захоплених регіонів виплачують борги із зарплати лише через російську прокуратуру.



У навчальних закладах на захопленій території відкривається дедалі більше кадетських класів.



Про ці та інші важливі події в окупації розповідає проєкт «Новин Донбасу» «За гранню».