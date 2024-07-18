Вночі росіяни обстріляли шахту у Новогродівці та шахтарський автобус у Покровську

У Новогродівці Донецької області під російський обстріл уночі потрапила шахта. Фото: Михайло Волинець/Facebook

Російські військові вночі вдарили по територіальних громад Покровська та Селидове Донецької області. Під обстрілом опинилися шахта та шахтарський автобус. Про це сьогодні повідомив народний депутат України, голова Конфедерації Вільних профспілок Михайло Волинець.

«І знову жодних військових об'єктів – під нічною атакою російських терористів опинилися територіальні громади шахтарських міст Покровська та Селідове», — написав Волинець у Facebook.

Він зазначив, що з Новогродівки повідомляють про обстріл з боку російських військових шахти «Котлярівська» ДП «Селідоввугілля». Є серйозні руйнування.

Також під обстріл потрапив автобус шахтоуправління «Покровське».

«Дивом обійшлося без постраждалих», — повідомив Михайло Волинець.

Нагадаємо, російські війська 17 липня вкотре атакували Покровськ. Під удар потрапив об'єкт соціальної інфраструктури. Будівля частково зруйнована прямим влучанням. Ще 6 багатоповерхівок пошкоджено. Поранення отримали 5 осіб віком від 41 до 73 років.