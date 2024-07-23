Армія РФ вдарила по житловому кварталу в Лимані та трасі в Новогродівській ОТГ: є загиблі та поранені

23 липня о 17:20 війська РФ вдарили по місту Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.
Засоби ураження влучили в житловий квартал, де загинули двоє місцевих жителів 58 та 66 років. Також дістали поранення середнього ступеня тяжкості дві жінки 50 та 74 років та 51-річний чоловік. Попередньо, російська армія використала авіабомби УМПБ Д-30СН.
Крім того, о 18:00 ЗС РФ завдали удару по Новогродівській територіальній громаді, атакувавши трасу FPV-дроном. Поранені троє цивільних людей. Пошкоджені близько 15 житлових будинків та автомобіль.
Нагадаємо, що 22 липня армія РФ авіабомбами вдарила по селищу Перебудова на Донеччині, внаслідок чого чотири людини зазнали поранень.
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