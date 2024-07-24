В Харькове под обстрел попал офис FSD: организация занимается гуманитарным разминированием в Украине

В Харькове под обстрел попал офис общественной организации FSD из Швейцарии, которая занимается гуманитарным разминированием в Украине. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрация Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
Повреждены автомобили, на которых сотрудники FSD выезжают убирать мины.
Ранее в интервью «Новостям Донбасса» операционный менеджер FSD Джон Алан Монтгомери рассказал, как в Донецкой области продвигается работа по гуманитарному разминированию и нетехническому обследованию территории.
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