В Харькове под обстрел попал офис FSD: организация занимается гуманитарным разминированием в Украине

Последствия российского удара по офису общественной организации FSD в Украине, которая занимается гуманитарным разминированием. Фото: FSD, ASTRA

В Харькове под обстрел попал офис общественной организации FSD из Швейцарии, которая занимается гуманитарным разминированием в Украине. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрация Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

Повреждены автомобили, на которых сотрудники FSD выезжают убирать мины.

Ранее в интервью «Новостям Донбасса» операционный менеджер FSD Джон Алан Монтгомери рассказал, как в Донецкой области продвигается работа по гуманитарному разминированию и нетехническому обследованию территории.