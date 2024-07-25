Армия РФ 13 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

Российские войска за минувшие сутки 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 25 июля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
Покровский район. В Марьинской территориальной громаде (ТГ) обстреляны Максимилианковка, Антоновка и Александрополь. В Курахово прямым попаданием повреждена многоэтажка.
Краматорский район. В Заречном Лиманской ТГ поврежден дом и разрушен гараж. В Константиновке повреждены 9 домов, 2 нежилых здания, 2 автомобиля и 3 инфраструктурных объекта; в Николаевке ранен человек. В Ильиновской ТГ повреждены 11 объектов.
Бахмутский район. В Часовоярской ТГ ранен человек, повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске 2 дома разрушены и 1 поврежден. В Торецке поврежден инфраструктурный объект.
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