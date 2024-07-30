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Окупована Керч та передмістя знеструмлені після серії пожеж на чотирьох підстанціях: можлива диверсія

30 липня 2024, 19:36

Окупована Керч та передмістя знеструмлені після серії пожеж на чотирьох підстанціях: можлива диверсія

Пожежа поблизу підстанції у районі окупованої Керчі. Фото: кадр із відео Пожежа поблизу підстанції у районі окупованої Керчі. Фото: кадр із відео

Окупована Керч та передмістя знеструмлені після серії пожеж одразу на чотирьох підстанціях. Про це повідомив Телеграм-канал «Кримський вітер».

Також у місті та східній частині Кримського півострова немає водопостачання.

Як повідомив так званий «перший заступник міністра палива та енергетики Республіки Крим» Володимир Воронкін, без світла залишилося 53 222 людини.

За даними прокремлівського Телеграм-каналу Mash, вогонь охопив енергооб'єкти в районі 450-го кварталу, гори Мітрідат, сіл Осовини та Бондаренкове. Одна із можливих причин пожеж – диверсія.

Нагадаємо, що в Росії сталася масштабна пожежа на оборонному заводі, внаслідок чого обвалився покрівля одного з цехів.

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