В Константиновке частично нет воды: детали

В Константиновке Донецкой области частично отсутствует водоснабжение. Причина — ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской областной военной администрации.



«Отсутствует подача воды с ВНС Белая Гора. В связи с аварийно-ремонтными работами с 07:00 05.08.2024 прекращена подача воды в городе Константиновка с II Донецкого водовода до окончания ремонтных работ и заполнения магистрального водопровода», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в районах, где отсутствует централизованное водоснабжение:

продолжается подвоз технической воды;

в резервуары котельных с технической водой вмонтированы краны. Сейчас есть доступ к 7 таким резервуарам;

работают 9 скважин для набора воды, на 7-ми из которых можно получить очищенную воду по технологии обратного осмоса.

Ранее мы писали, что 2 августа в Донецкую область спасатели подвезли жителям более 70 000 литров воды.