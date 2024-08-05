В Константиновке частично нет воды: детали

В Константиновке Донецкой области частично отсутствует водоснабжение. Причина — ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской областной военной администрации.
«Отсутствует подача воды с ВНС Белая Гора. В связи с аварийно-ремонтными работами с 07:00 05.08.2024 прекращена подача воды в городе Константиновка с II Донецкого водовода до окончания ремонтных работ и заполнения магистрального водопровода», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в районах, где отсутствует централизованное водоснабжение:
Ранее мы писали, что 2 августа в Донецкую область спасатели подвезли жителям более 70 000 литров воды.
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