У Костянтинівці частково немає води: деталі

У Костянтинівці Донецької області частково відсутнє водопостачання. Причина — ремонтні роботи. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської обласної військової адміністрації.



«Відсутня подача води з ВНС Біла Гора. У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами з 07-00 05.08.2024 припинено подачу води до м. Костянтинівки з ІІ Донецького водоводу до закінчення ремонтних робіт та заповнення магістрального водогону», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що в районах, де немає централізованого водопостачання:

продовжується підвіз технічної води;

в резервуари котелень з технічною водою вмонтовано крани. Наразі є доступ до 7 таких резервуарів;

працюють 9 свердловин для набору води, на 7 з яких можна отримати очищену воду за технологією зворотного осмосу.

Раніше ми писали, що 2 серпня до Донецької області рятувальники підвезли мешканцям понад 70 000 літрів води.