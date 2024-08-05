У Костянтинівці частково немає води: деталі

У Костянтинівці Донецької області частково відсутнє водопостачання. Причина — ремонтні роботи. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської обласної військової адміністрації.
«Відсутня подача води з ВНС Біла Гора. У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами з 07-00 05.08.2024 припинено подачу води до м. Костянтинівки з ІІ Донецького водоводу до закінчення ремонтних робіт та заповнення магістрального водогону», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що в районах, де немає централізованого водопостачання:
Раніше ми писали, що 2 серпня до Донецької області рятувальники підвезли мешканцям понад 70 000 літрів води.
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