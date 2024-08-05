Осужденный за убийство 18-летней девушки в Луганске вернулся на фронт

Российский военнослужащий Ирек Магасумов, осужденный в июне за убийство 18-летней Дарьи Киселевой во временно оккупированном Луганске, вернулся в свое подразделение командиром батальона. Об этом передает «БИЗНЕС Online».



Отмечается, что уроженец Татарстана находится на передовой с 19 июля, он вернулся на фронт спустя несколько недель после того, как суд приговорил его к 11 годам лишения свободы за убийство.



Ранее в сети были обнародованы кадры, на котором пленного солдата ВСУ допрашивает Ирек Магасумов. Его супруга Анна Магасумова в разговоре подтвердила, что на видеозаписи ее муж.



В июне 2024 года суд в оккупированном Луганске приговорил подполковника Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве 18-летней девушки в августе 2023 года.



По версии следствия, Магасумов вместе со своими сослуживцами праздновал в баре получение звания Героя России. В заведении военные познакомились с двумя девушками, одна из них попросили пострелять из пистолета, и это закончилось гибелью. 18-летняя Дарья Киселева скончалась в машине скорой помощи от пулевого ранения.



Магасумова задержали по подозрению в убийстве спустя десять дней после того, как глава Кремля Владимир Путин вручил ему звезду Героя России. Впоследствии военнослужащего лишили звания Героя, однако сохранили ему звание подполковника.



Ранее мы писали, что подполковник Вооруженных сил РФ, герой России Ирек Магасумов был задержан по подозрению в убийстве 18-летней девушки в оккупированном Луганске.



На оккупированной территории Луганской области так называемый «суд ЛНР» приговорил российского военного к 11 годам колонии по делу об убийстве 18-летней девушки. До этого его наградили звездой героя России.