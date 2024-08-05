Засуджений за вбивство 18-річної дівчини у Луганську повернувся на фронт

Російський військовослужбовець Ірек Магасумов, засуджений у червні за вбивство 18-річної Дарії Кисельової у тимчасово окупованому Луганську, повернувся до свого підрозділу командиром батальйону. Про це повідомляє «БІЗНЕС Online».



Зазначається, що уродженець Татарстану перебуває на передовій з 19 липня, він повернувся на фронт за кілька тижнів після того, як суд засудив його до 11 років позбавлення волі за вбивство.



Раніше в мережі було оприлюднено кадри, на яких полоненого солдата ЗСУ допитує Ірек Магасумов. Його дружина Ганна Магасумова у розмові підтвердила, що на відеозаписі її чоловік.



У червні 2024 року суд в окупованому Луганську засудив підполковника Ірека Магасумова до 11 років колонії суворого режиму, визнавши його винним у вбивстві 18-річної дівчини у серпні 2023 року.



За версією слідства, Магасумов разом зі своїми товаришами по службі святкував у барі звання Героя Росії. У закладі військові познайомилися з двома дівчатами, одна з них попросила постріляти з пістолета, і це закінчилося загибеллю. 18-річна Дар'я Кисельова померла у машині швидкої допомоги від кульового поранення.



Магасумова затримали за підозрою у вбивстві десять днів після того, як глава Кремля Володимир Путін вручив йому зірку Героя Росії. Згодом військовослужбовця позбавили звання Героя, проте зберегли йому звання підполковника.



Раніше ми писали, що підполковника Збройних сил РФ, героя Росії Ірека Магасумова було затримано за підозрою у вбивстві 18-річної дівчини в окупованому Луганську.



На окупованій території Луганської області так званий суд ЛНР засудив російського військового до 11 років колонії у справі про вбивство 18-річної дівчини. До цього його нагородили зіркою героя Росії.