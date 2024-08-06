В Курской области РФ дрон атаковал автомобиль, есть пострадавшие

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале сообщил, что 6 августа якобы украинский дрон атаковал легковой автомобиль на станции Глушково, в результате чего ранения получили два человека.



«Сегодня (6 августа) украинский коптер атаковал легковой автомобиль на станции Глушково Глушковского района. Ранены двое местных жителей. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказана медицинская помощь», — написал он.



Ранее мы писали, что в Курской области с самого утра 6 августа работает противовоздушная оборона, слышны взрывы и стрельбу. Отмечается, что Силы обороны проводят операцию в регионе, но местные власти Курской области уверяют, что прорыва ВСУ нет.