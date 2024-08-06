У Курській області РФ дрон атакував автомобіль, є постраждалі

Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов у Telegram-каналі повідомив, що 6 серпня нібито український дрон атакував легковий автомобіль на станції Глушково, внаслідок чого поранення отримали двоє людей.



«Сьогодні (6 серпня) український коптер атакував легковий автомобіль на станції Глушково Глушківського району. Поранено двох місцевих жителів. Вони доставлені до Глушківської районної лікарні, де їм надано медичну допомогу», — написав він.



Раніше ми писали, що в Курській області з самого ранку 6 серпня працює протиповітряна оборона, чути вибухи та стрілянину. Зазначається, що Сили оборони проводять операцію в регіоні, але місцева влада Курської області запевняє, що прориву ЗСУ немає.