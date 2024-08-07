«Всі пішли на фронт»: у росіян не залишилося артилерії та танків для захисту Курської області – ЗМІ

Дводенне просування українських сил углиб Курської області РФ пояснюється відсутністю там регулярних російських військ, які зав'язали у боях на території самої України. Про це повідомило російське опозиційне видання «Можемо пояснити» з посиланням на військового РФ, яке знає про ситуацію в регіоні.

За його словами, у Курській області не виявилося артилерійських та танкових підрозділів, які могли б зупинити просування ЗСУ.

«Всі пішли на фронт. Там на всю область залишилися лише прикордонники, терміновики та тероборона з автоматами та невеликою кількістю РПГ. Вже майже дві доби минуло, але по ЗСУ нормально працюють лише авіатори та «Іскандери» з лінії фронту – їм вистачає дальності. Але так їх не зупинити. А коли прийдуть артилерія, бронетехніка, та й повнокровні мотострілецькі частини – досі не зрозуміло. Дронів теж майже немає, всі фахівці з БПЛА – на фронті», – сказав окупант.

Відсутність російських резервів біля кордону підтверджує і воєнкор-пропагандист Олександр Сладков.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня Сили оборони України розпочали операцію у Курській області РФ.

Пізніше стало відомо, що в район бойових дій Росія відправила резерви, а окупанти мають втрати в техніці та авіації.

7 серпня Z-канали заявили, що ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію «Суджа» і увійшли до двох районних центрів.

У Курській області бійці ЗСУ вже взяли в полон десятки російських військовослужбовців.