В Нью-Йорке разведчики уничтожили триколор над школой и установили флаг Украины

Разведчики уничтожили триколор РФ на школе в Нью-Йорке. Фото: скриншот

Украинским военнослужащим удалось вернуть украинский флаг на здание школы-интерната №38 в Нью-Йорке Донецкой области. К слову, ранее над зданием школы подняли флаг РФ. Об этом сообщает 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.



«Одним точным ударом FPV-дрона разведчики 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха уничтожили «тряпку» оккупантов, которые позавчера рискнули ее вывесить в Нью Йорке. На свое законное место вернули наш украинский флаг», — говорится в сообщении.



Военные аналитики украинского проекта DeepState отметили, что боевые действия в Нью-Йорке продолжаются. Ситуация остается сложной.





Напомним, что 7 августа аналитики DeepState сообщили о том, что Силы обороны Украины отбросили российские войска в поселке Нью-Йорк на Донетчине.