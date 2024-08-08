У Нью-Йорку розвідники знищили триколор над школою та встановили прапор України

Розвідники знищили триколор РФ на школі у Нью-Йорку. Фото: скріншот

Українським військовослужбовцям вдалося повернути український прапор на будівлю школи-інтернату №38 у Нью-Йорку Донецької області. До речі, раніше над школою підняли прапор РФ. Про це повідомляє 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.



«Одним точним ударом FPV-дрону розвідники 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха знищили «ганчірку» окупантів, які позавчора ризикнули її вивісити в Нью-Йорку. На своє законне місце повернули наш український прапор», — йдеться у повідомленні.



Військові аналітики українського проєкту DeepState зазначили, що бойові дії в Нью-Йорку продовжуються. Ситуація залишається складною.





Нагадаємо, що 7 серпня аналітики DeepState повідомили про те, що Сили оборони України відкинули російські війська у селищі Нью-Йорк на Донеччині.