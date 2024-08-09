За сутки армия РФ более 10 раз атаковала Донетчину — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин.

За минувшие сутки, 8 августа, российские войска обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Много человек получили ранения, есть жертва, также повреждены дома и здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



Россияне ударили по 4 районам Донетчины, в частности, по Волновахскому. Покровскому, Краматорскому и Бахмутскому.



Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждена хозяйственная постройка.



Покровский район. В Кураховской громаде повреждены 3 дома в Веселом Гаю, предприятие в Горняке. В Селидово 2 человека погибли и 11 ранены, повреждены 20 многоэтажек, 6 админзданий и 3 предприятия.

Краматорский район. В Лимане повреждены 5 домов. В Константиновке погибли 2 человека, повреждены 10 многоэтажек и частный дом, админздание и 3 предприятия, нежилое помещение и объект инфраструктуры, 19 автомобилей; в Веролюбовке повреждены 3 дома. В Ильиновской ТГ повреждены 10 объектов: 7 в Заре и 3 в Клебан-Быке.



Бахмутский район. В Нью-Йорке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 13 домов и 2 промышленных здания. В Северске повреждено нежилое здание.



Ранее мы писали, что вечером 8 августа произошел обстрел города Селидово в Донецкой области.