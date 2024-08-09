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За добу армія РФ більше 10 разів атакувала Донеччину — Філашкін

09 серпня 2024, 11:14

За добу армія РФ більше 10 разів атакувала Донеччину — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін. Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін.

Минулої доби, 8 серпня, російські війська обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Багато людей отримали поранення, є жертва, також пошкоджено будинки та будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

Росіяни вдарили по 4 районах Донеччини, зокрема по Волноваському. Покровському, Краматорському та Бахмутському.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено господарчу споруду.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Веселому Гаю, підприємство у Гірнику. У Селидовому 2 людини загинули і 11 поранено, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель і 3 підприємства.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 будинків. У Костянтинівці загинули 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватний будинок, адмінбудівлю і 3 підприємства, нежитлове приміщення і об'єкт інфраструктури, 19 автівок; у Віролюбівці пошкоджено 3 будинки. В Іллінівській ТГ пошкоджені 10 об'єктів: 7 у Зорі і 3 в Клебан-Бику.

Бахмутський район. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 13 будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверську пошкоджено нежитлову будівлю.

Раніше ми писали, що увечері 8 серпня відбувся обстріл міста Селидове на Донеччині.

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Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
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Війна

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