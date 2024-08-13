Українська армія відбила у військ Росії позиції в районах Торецька та Сіверська – ISW

Ситуація у районі Торецька. Фото: карта ISW

Українські сили нещодавно відбили позиції на південь від міста Торецьк Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Так, геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що ЗСУ відбили позиції у західному та центральному районах селища Нью-Йорк.

Також українські війська нещодавно відбили позиції на південний схід від міста Сіверськ на Донеччині. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 серпня, показують, що ЗСУ просунулися на південь від села Івано-Дар'ївка.

Нагадаємо, що армія РФ окупувала три села на Донеччині, а ЗСУ відкинули росіян у Луганській області.