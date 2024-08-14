ЗСУ просуваються у Курській області, понад 100 військових РФ у полоні за ранок — Зеленський

Зеленський заявив про сьогоднішнє просування Збройних сил України в Курській області Фото: скрін з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію у Курській області. За його словами, Сили оборони просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках з початку доби. Про це він повідомив у Telegram-каналі.



Зеленський заслухав ранкову доповідь головнокомандувача Олександра Сирського про операцію в Курській області.



«У Курській області просуваємось далі. Від одного до двох кілометрів на різних ділянках із початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період», — зазначив він.



Глава держави заявив, що «Курська операція» прискорить повернення додому наших хлопців та дівчат з полону.

Крім того, президент підкреслив, що військові не забувають про східний напрямок, зокрема, Зеленський доручив головкому посилити напрямок з пакетів, що поставляються зараз партнерами.



Раніше ми писали, що батальйон Нахтігаль 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП Суджа в Курській області РФ.



За даними західних ЗМІ, у наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України — 80-а десантно-штурмова бригада.



Високопосадовець на умовах анонімності розповів, яка головна мета «Курської операції».



Станом на вранці 14 серпня українським військовим вдалося взяти під контроль ще чотири населені пункти Курської області Росії.