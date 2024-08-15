Оккупанты сбросили авиабомбы на поселок под Харьковом: пострадали люди, среди них — ребенок

Россияне атаковали Харьковщину. Фото: МВД

15 августа российские оккупанты обстреляли поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области. В результате атаки шесть человек получили ранения, среди них — ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Как отмечается, военные РФ нанесли удары двумя управляемыми авиабомбами.



«Осколочные и взрывные ранения получили две женщины. Их доставили в больницу. Незначительные травмы и острую реакцию на стресс получили еще одна женщина и два мужчины», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас решается вопрос, будут ли госпитализировать 12-летнего мальчика или нет.



Кроме того, в результате обстрела повреждены административные здания, детский сад, магазины, более 20 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки. Произошел пожар.



Ранее мы писали, что 14 августа временно захваченный Донецк попал под обстрел. Известно об одном погибшем.