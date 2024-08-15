Окупанти скинули авіабомби на селище під Харковом: постраждали люди, серед них — дитина

Росіяни атакували Харківщину. Фото: МВС

15 серпня російські окупанти обстріляли селище Золочів Богодухівського району Харківської області. Внаслідок атаки шестеро людей зазнали поранень, серед них — дитина. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.



Як зазначається, військові РФ завдали ударів двома керованими авіабомбами.



«Уламкові та вибухові поранення отримали дві жінки. Їх доправили до лікарні. Незначні травми та гостру реакцію на стрес отримали ще одна жінка та двоє чоловіків», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що зараз вирішується питання, чи госпіталізуватимуть 12-річного хлопчика чи ні.



Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративні будівлі, дитячий садок, магазини, понад 20 приватних будинків, гаражі, господарські споруди. Сталася пожежа.



Раніше ми писали, що 14 серпня тимчасово захоплений Донецьк потрапив під обстріл. Відомо про одного загиблого.