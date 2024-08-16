Російські піхотинці позували на камеру з відрізаною головою, вірогідно, українського військового — DeepState

Російські військові зі 155-ї окремої бригади морської піхоти, ймовірно, відрізали голову українському військовому. Такого висновку дійшли аналітики DeepState, моніторів відео російських військових.



На одному із записів у мережі морські піхотинці РФ позують із відрізаною головою, ймовірно, українського військового. Місцем злочину є КПП Колотилівка у Бєлгородській області РФ. Орієнтовно 12 серпня там була невдала спроба сил оборони прорвати оборону окупанта.



«З огляду на те, що 155-а бригада морської піхоти вже щонайменше двічі оновлювала свій склад через рекордні втрати, злочини здійснюють прості "ванюші", які ще вчора були цивільними, а зараз мобілізовані», — міркують у DeepState.



Подібні кадри воєнних злочинів російських окупантів уже потрапляли до мережі. Аналогічний випадок був оприлюднений у липні — коли саме було скоєно злочин, невідомо.