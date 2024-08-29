ПВО уничтожила более 10 дронов, которыми россияне ночью и утром атаковали Киев

Силами ПВО ночью 29 августа было сбито более десятка ударных беспилотников типа «шахед», которые россияне запустили для атаки на Киев. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Отмечается, что воздушная тревога в столице продолжалась более 5 часов. На Киев российские беспилотники летели с территории оккупированной Херсонщины и Курской области РФ еще до полуночи, около 23:00.

По словам главы КГВА, «шахеды» заходили на столицу «волнами и с разных направлений».

По данным КГВА, в результате атаки дронов-камикадзе в трех районах столицы произошло падение обломков:

в Голосеевском районе обломки рухнули на территорию жилой застройки. Предварительно, повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

в Днепровском районе зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но «без негативных последствий».

в Деснянском районе обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилом здании, который уже потушен.

Попко отметил, что в целом в Киеве информации о пострадавших не поступало.