ППО знищила понад 10 дронів, якими росіяни вночі та вранці атакували Київ

Силами ППО вночі 29 серпня було збито понад десяток ударних безпілотників типу «шахед», які росіяни запустили для атаки на Київ. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Зазначається, що повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та Курської області ще до півночі, близько 23:00.
За словами голови КМВА, «шахеди» заходили на столицю «хвилями та з різних напрямків».
За даними КМВА, внаслідок атаки дронів-камікадзе у трьох районах столиці сталося падіння уламків:
Попко зазначив, що загалом у Києві інформації про постраждалих не надходило.
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