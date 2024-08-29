ППО знищила понад 10 дронів, якими росіяни вночі та вранці атакували Київ

Силами ППО вночі 29 серпня було збито понад десяток ударних безпілотників типу «шахед», які росіяни запустили для атаки на Київ. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та Курської області ще до півночі, близько 23:00.

За словами голови КМВА, «шахеди» заходили на столицю «хвилями та з різних напрямків».

За даними КМВА, внаслідок атаки дронів-камікадзе у трьох районах столиці сталося падіння уламків:

у Голосіївському районі уламки впали на територію житлової забудови. Попередньо пошкоджені вікна та двері у багатоквартирному будинку.

у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.

у Деснянському районі уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа в нежитловій будівлі, яка вже загашена.

Попко зазначив, що загалом у Києві інформації про постраждалих не надходило.