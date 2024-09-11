Константиновка: Две женщины погибли в результате обстрела города сегодня днем

В Константиновке из-за российских обстрелов сегодня днём погибли две женщины. Фото: ОВА

В результате обстрела города Константиновка российскими войсками сегодня днём погибли два человека. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.

«Россияне нанесли по городу удар со ствольной артиллерии. Погибли две женщины в возрасте 73 и 81 года», — говорится в сообщении.

Также из-за обстрела повреждены четыре частных дома, магазин и линия электропередач.

Ранее сообщалось, что 11 сентября, приблизительно в 11:20, в городе Константиновка Донецкой области прогремели мощные взрывы. В результате обстрела большая часть Константиновки осталась без электричества.