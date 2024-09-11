Константиновка: Две женщины погибли в результате обстрела города сегодня днем

В результате обстрела города Константиновка российскими войсками сегодня днём погибли два человека. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.
«Россияне нанесли по городу удар со ствольной артиллерии. Погибли две женщины в возрасте 73 и 81 года», — говорится в сообщении.
Также из-за обстрела повреждены четыре частных дома, магазин и линия электропередач.
Ранее сообщалось, что 11 сентября, приблизительно в 11:20, в городе Константиновка Донецкой области прогремели мощные взрывы. В результате обстрела большая часть Константиновки осталась без электричества.
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