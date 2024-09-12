Россияне захватили еще один населенный пункт в Донецкой области — DeepState

Сообщается о захвате российскими войсками села Лысовка в Донецкой области. Карта DeepState

Российские оккупанты захватили село Лысовка в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики группы DeepState в 01:01 ночи 12 сентября. Кроме того, как говорится в новом отчете, ВС РФ продвинулись возле Лысовки, Клещиевки, Невельского, в Украинске и окрестностях.

Кроме того, как отметили аналитики, была уточнена ситуация по линии соприкосновения возле Калиновки.

Ранее сообщалось, что воинские подразделения российской армии продвинулись в Донецкой области возле Мариновки, в Украинске и его окрестностях.