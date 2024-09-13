Кабмин утвердил бюджет Украины на 2025 год

Правительство Украины одобрило проект государственного бюджета на 2025 год с доходами общего фонда на уровне 2 трлн 7,4 млрд грн. Расходы составят 3 трлн 643,6 млрд грн.



Доходы в госбюджете прогнозированы без учета официальных трансфертов и грантов.



«Прогноз финансирования государственного бюджета на 2025 год предусматривает снижение дефицита государственного бюджета до 19,4% ВВП (в действующем законе о госбюджете на 2024 год — 20,6%), что соответствует показателям согласованных с международными партнерами», — отмечается в пресс-релизе Кабмина.



Отмечается, что расходы на здравоохранение составят 210,7 млрд грн. На образование запланировано 169,3 млрд грн. В поддержку социально незащищенных граждан выделено 419,2 млрд грн.



Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны в 2025 году вырастет с 2 трлн 176,7 млрд грн до 2 трлн 223 млрд грн.



Государственные заимствования общего фонда планируются в объеме 2 трлн 237,6 млрд грн, в том числе внутренние — 579,2 млрд грн и внешние — 1 трлн 658,4 млрд грн.



«Пока еще не весь объем внешних заимствований подтвержден международными партнерами — что требует дальнейшей кропотливости и настойчивости», — указал Минфин.