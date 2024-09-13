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Кабмин утвердил бюджет Украины на 2025 год

13 сентября 2024, 22:25

Кабмин утвердил бюджет Украины на 2025 год

Правительство Украины одобрило проект государственного бюджета на 2025 год с доходами общего фонда на уровне 2 трлн 7,4 млрд грн. Расходы составят 3 трлн 643,6 млрд грн. 

Доходы в госбюджете прогнозированы без учета официальных трансфертов и грантов. 

«Прогноз финансирования государственного бюджета на 2025 год предусматривает снижение дефицита государственного бюджета до 19,4% ВВП (в действующем законе о госбюджете на 2024 год — 20,6%), что соответствует показателям согласованных с международными партнерами», — отмечается в пресс-релизе Кабмина. 

Отмечается, что расходы на здравоохранение составят 210,7 млрд грн. На образование запланировано 169,3 млрд грн. В поддержку социально незащищенных граждан выделено 419,2 млрд грн. 

Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны в 2025 году вырастет с 2 трлн 176,7 млрд грн до 2 трлн 223 млрд грн.

Государственные заимствования общего фонда планируются в объеме 2 трлн 237,6 млрд грн, в том числе внутренние — 579,2 млрд грн и внешние — 1 трлн 658,4 млрд грн. 

«Пока еще не весь объем внешних заимствований подтвержден международными партнерами — что требует дальнейшей кропотливости и настойчивости», — указал Минфин.

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