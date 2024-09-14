Украина за ночь сбила 72 из 76 российских дронов

Вечером 13 сентября российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных БпЛА. После этого на протяжении 12 часов дроны терроризировали украинцев в большинстве областей страны. Была объявлена воздушная тревога.



За ночь украинская противовоздушная оборона ликвидировала 72 из 76 «шахеда», сообщают Воздушные силы ВСУ.



«В результате противовоздушного боя сбито 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей», — говорится в сообщении.



Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Два беспилотника локально потеряны на территории Украины, еще два — вернулись в Россию.



«Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и в дальнейшем защищать жизнь и наших людей. Работаем над этим со всеми партнерами Украины», — прокомментировал ситуацию президент Владимир Зеленский.

Российская армия в пятницу, 13 сентября, ударила по территории Украины ударными дронами-камикадзе. В результате боевой работы 24 БПЛА были сбиты.