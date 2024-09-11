Главное за день: В Покровской громаде - гуманитарная катастрофа. Обстрел Константиновки

Политика



Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям в России, пишет британское издание The Guardian. Публичное объявление о ракетах большой дальности в Киеве считалось бы излишней провокацией. По всей вероятности, все еще останутся ограничения по использованию Украиной ракет, радиус действия которых составляет более 300 километров.



Иран отправил России 220 баллистических ракет Fath-360 через Каспийское море, сообщил британский телеканал Sky News. Спутниковые снимки зафиксировали грузовое судно под российским флагом, подозреваемое в транспортировке баллистических ракет из Ирана, пришвартовавшееся неделю назад в порту города Астрахань.



Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время рабочего визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму не менее 600 миллионов фунтов стерлингов.



Общество



В Покровской громаде из-за постоянные атаки со стороны российских оккупантов остановлено водоснабжение, кроме того, некоторые населенные пункты остались без газоснабжения.



Бывшего главу оккупационной администрации Макеевки Сергея Голощапова обвиняют в похищении оборудования с завода «АзовЭлектроСталь». Заседания проходят в Басманном суде в Москве. При этом он сам говорит, что занимался разминированием завода, а все обвинения считает «выдуманными».



Из-за непрерывных обстрелов Селидово и Украинска, там отсутствует электроснабжение. По этой причине телекоммуникационное оборудование компании Vodafone не имеет источников питания, и, следовательно, возможности обеспечивать мобильную связь.



В оккупированном Донецке у жителей Кировского района, недавно перекрывавших дорогу из-за проблем с водоснабжением, в домах до сих пор нет воды. Однако квитанции на оплату приходят. У многих «сгорела» переплата и появился долг за коммунальные услуги.



Боевые действия



По данным украинского мониторингового ресурса DeepState, воинские подразделения российской армии продвинулись в Донецкой области возле Мариновки, в Украинске и его окрестностях.



В Волновахском районе эвакуационная группа ГСЧС во время эвакуации гражданского населения попала под российский обстрел. Два спасателя получили ранения, повреждены два бронированных автомобиля.



Россияне из РСЗО «Торнадо-С» обстреляли село Константинополь Донецкой области. Два человека погибли, еще два – получили ранения. Повреждены шесть частных домов, кафе, магазин, административное здание, линия электропередач и 12 автомобилей.



В Константиновке трое людей погибли, пятеро — получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, армия РФ повредила более 20 домов, торговые заведения, линии электросети и автотранспорт. Большая часть города осталась без электричества, повреждена линия электросети ДТЭК и железнодорожное полотно. В Доброполье ранены один человек, повреждены десять частных домов, спортивный комплекс, магазин, котельная, гараж и автомобиль.



В Каменском районе Днепропетровской области в ходе атаки погиб один человек, еще четыре получили ранения.



Силы обороны Украины ударили по базам и складу БК россиян под Мариуполем, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, число выведенных из строя оккупантов достигло 20.



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