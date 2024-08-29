Минулої доби війська РФ ударили по дванадцяти населеним пунктам Донецької області

Наслідки обстрілу російськими військовими одного із населених пунктів Донецької області. Фото: Нацполіція

Минулої доби поліція Донецької області задокументувала 2 195 російських обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Наголошується, що війська РФ атакували 12 населених пунктів області.

«Зруйновано 70 цивільних об'єктів – 36 житлових будинків, магазин, нежитлові приміщення, автомобілі», – йдеться у повідомленні.

На Ізмайлівку російські окупанти скинули авіабомбу з модулем УМПК — зруйнували будинок. Загинули чотири особи, серед них — 17-річний хлопець. Тіла членів сім'ї дістали з-під завалів.

Лісівку російські війська накрили з артилерії – вбили мирного жителя.

Поліція також повідомляє, що в Часовому Яру в результаті удару дрона поранено двох мирних жителів, пошкоджено приватний будинок.

Костянтинівку агресор обстріляв з артилерії, травмовано одну людину, пошкоджено три багатоквартирні будинки, магазин, два авто.

Є поранений у Щербинівці, пошкоджено два приватні будинки.

У Никонорівці в результаті артобстрілу поранення отримали двоє цивільних, пошкоджено три приватні будинки.

По Мирнограду окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-500 з модулем УМПК — руйнувань дістали 20 приватних будинків та нежитлові приміщення.