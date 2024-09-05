Россияне убили одного человека в Курахово и ранили троих в Торецке: Филашкин рассказал об атаках россиян за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. В частности, россияне убили одного человека в городе Курахово, а в Торецке в результате атак трое людей ранены. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По словам Филашкина, под удар попали три района:



Покровский район. В Курахово погиб человек, повреждены 2 частных дома и многоэтажка; также повреждены 2 многоэтажки в Горняке. Под постоянными обстрелами Марьинская, Гродовская и Мирноградская громады.



Краматорский район. В Дробышево Лиманской громады повреждены 6 домов. В Константиновке 1 человек погиб и 6 ранены, повреждены 10 частных домов, предприятие, админздание, 5 торговых павильонов, 2 линии электропередач и газопровод.



Бахмутский район. В Торецке ранены 3 человека. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске повреждены 5 домов.



Ранее мы писали, что в ночь на 5 сентября и утром поселок Дробышево возле Лимана Донецкой области был обстрелян российскими снарядами с кассетной боевой частью.