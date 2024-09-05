Росіяни вбили одну людину в Кураховому і поранили трьох у Торецьку: Філашкін розповів про атаки росіян за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Зокрема, росіяни вбили одну людину в місті Курахово, а в Торецьку внаслідок атак трьох людей поранено. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Кураховому загинула людина, пошкоджено 2 приватні будинки та багатоповерхівку; також пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гірнику. Під постійними обстрілами Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади.



Краматорський район. У Дробишевому Лиманської громади пошкоджено 6 будинків. У Костянтинівці 1 людина загинула і 6 поранено, пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство, адмінбудівля, 5 торгових павільйонів, 2 лінії електропередач і газогін.



Бахмутський район. У Торецьку поранено 3 людини. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.



Раніше ми писали, що в ніч на 5 вересня та вранці селище Дробишеве біля Лимана Донецької області було обстріляне російськими снарядами з касетною бойовою частиною.