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Российские войска захватили еще одно село в Донецкой области

09 сентября 2024, 08:23

Российские войска захватили еще одно село в Донецкой области

Армия РФ продолжает продвигаться под Покровском Донецкой области. Карта DeepState Армия РФ продолжает продвигаться под Покровском Донецкой области. Карта DeepState

Российские оккупанты захватили село Водяное Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области и продвинулись в районе Гродовки Покровского района. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает мониторинговый проект DeepState.

«Агрессор захватил Водяное и продвинулся в Гродовке», — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Донецкой области от проекта DeepState выглядит так:

Вечером в воскресенье Генштаб ВСУ сообщил, что ситуация в Покровском направлении остается напряженной. В районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки шли ожесточенные бои.

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