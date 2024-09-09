Российские войска захватили еще одно село в Донецкой области

Армия РФ продолжает продвигаться под Покровском Донецкой области. Карта DeepState

Российские оккупанты захватили село Водяное Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области и продвинулись в районе Гродовки Покровского района. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает мониторинговый проект DeepState.

«Агрессор захватил Водяное и продвинулся в Гродовке», — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Донецкой области от проекта DeepState выглядит так:

Вечером в воскресенье Генштаб ВСУ сообщил, что ситуация в Покровском направлении остается напряженной. В районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидового и Михайловки шли ожесточенные бои.