Російські війська захопили ще одне село на Донеччині

Російські окупанти захопили село Водяне Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області та просунулися в районі Гродівки Покровського району. Про це у понеділок, 9 вересня, повідомляє моніторинговий проект DeepState.
«Агресор захопив Водяне та просунувся у Гродівці», — йдеться у повідомленні.
Карта бойових дій у Донецькій області від проекту DeepState виглядає так:
Увечері в неділю Генштаб ЗСУ повідомив, що ситуація у Покровському напрямку залишається напруженою. У районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки точилися запеклі бої.
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