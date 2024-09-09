Російські війська захопили ще одне село на Донеччині

Армія РФ продовжує просуватися під Покровськом Донецької області. Карта DeepState

Російські окупанти захопили село Водяне Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області та просунулися в районі Гродівки Покровського району. Про це у понеділок, 9 вересня, повідомляє моніторинговий проект DeepState.

«Агресор захопив Водяне та просунувся у Гродівці», — йдеться у повідомленні.

Карта бойових дій у Донецькій області від проекту DeepState виглядає так:

Увечері в неділю Генштаб ЗСУ повідомив, що ситуація у Покровському напрямку залишається напруженою. У районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки точилися запеклі бої.