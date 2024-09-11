Російський військовий у місті Українськ на Донеччині. Фото: кадр із відео

Українські волонтери під час евакуації мирного населення натрапили на російського військового у місті Українськ Донецької області. Про це стало відомо з відео, опублікованого волонтером Данилом Захарченком.



На кадрах можна побачити, як окупант наближається до волонтерів, після чого їх коротко допитує, а вони пояснюють, що приїхали з Покровська для евакуації людей. На відео також є цивільна жінка. У відповідь росіянин каже волонтерам швидко вантажити людей та їхати. Після короткого діалогу волонтери поспіхом залишають місто.

Українські волонтери під час евакуації людей натрапили на військового РФ у місті Українськ на Донеччині: їм вдалося виїхати живими https://t.co/IEOC2qaD5l pic.twitter.com/5DLG0nMet6 — Новини Донбасу (@novostidnua) September 11, 2024

Данило Захарченко назвав цю ситуацію «другим Днем народження».



«Назвати його адекватним? Можливо. Тому що ми ще живі, здорові й ми виїхали, нас відпустили. Назвати його дурним? Теж може бути, тому що він йшов на нас без броні, без каски, з одним автоматом, не знаючи, чи зі зброєю ми або без зброї. Вважаю, що у нас сьогодні другий день народження. А може, і не другий», – сказав він.

Нагадаємо, що, згідно з даними аналітиків DeepState, російська армія вже знаходиться в межах Українська.



9 вересня волонтер повідомив про те, що російська ДРГ вбила 11 жителів Українська, які ховалися в підвалі.