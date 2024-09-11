Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Українські волонтери під час евакуації людей натрапили на військового РФ у місті Українськ на Донеччині: їм вдалося виїхати живими

11 вересня 2024, 23:34

Українські волонтери під час евакуації людей натрапили на військового РФ у місті Українськ на Донеччині: їм вдалося виїхати живими

Російський військовий у місті Українськ на Донеччині. Фото: кадр із відео Російський військовий у місті Українськ на Донеччині. Фото: кадр із відео

Українські волонтери під час евакуації мирного населення натрапили на російського військового у місті Українськ Донецької області. Про це стало відомо з відео, опублікованого волонтером Данилом Захарченком.

На кадрах можна побачити, як окупант наближається до волонтерів, після чого їх коротко допитує, а вони пояснюють, що приїхали з Покровська для евакуації людей. На відео також є цивільна жінка. У відповідь росіянин каже волонтерам швидко вантажити людей та їхати. Після короткого діалогу волонтери поспіхом залишають місто.

Данило Захарченко назвав цю ситуацію «другим Днем народження».

«Назвати його адекватним? Можливо. Тому що ми ще живі, здорові й ми виїхали, нас відпустили. Назвати його дурним? Теж може бути, тому що він йшов на нас без броні, без каски, з одним автоматом, не знаючи, чи зі зброєю ми або без зброї. Вважаю, що у нас сьогодні другий день народження. А може, і не другий», – сказав він.

Нагадаємо, що, згідно з даними аналітиків DeepState, російська армія вже знаходиться в межах Українська.

9 вересня волонтер повідомив про те, що російська ДРГ вбила 11 жителів Українська, які ховалися в підвалі.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Українськ
Організації
Армія РФ
Інше
Війна евакуація Волонтери військовий

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:19
Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів Криму
23:00
Головне за день: У Покровській громаді – гуманітарна катастрофа. Обстріл Костянтинівки
21:48
У Донецьку жителям приходять дорогі платіжки за воду, якої немає у будинках: окупанти ігнорують людей
17:10
У компанії «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію з мобільним зв'язком у Кураховому, Селідовому та Українську
16:12
«Полковники нам не потрібні»: Гіркіну відмовили у відправленні з колонії на війну в Україну
12:40
Костянтинівка: Дві жінки загинули внаслідок обстрілу міста сьогодні вдень
12:20
«Я співпрацював із ФСБ із 2014 року!»: колишнього «мера» Макіївки судять за мародерство у Москві
10:53
Минулої доби армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області: дві людини загинули
09:58
Російські військові просунулися біля Маринівки, в Українську та на околицях — DeepState
07:32
В Україну повернули ще шістьох дітей, у тому числі з окупованого Криму
23:45
Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область
22:12
В Єнакієвому окупанти затримали дівчину-підлітка, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню»
20:17
«Це точно погана новина»: на окупованій Донеччині росіяни збудують нову залізничну гілку
15:22
В окупованому Донецьку чоловік ударив ножем поліцейського: його затримано
10:51
Війська РФ просунулися біля Покровська, Курахового та Вугледару — DeepState
23:15
Головне за день: Армія РФ захопила Водяне. Вбивство людей в Українську
22:35
«ДНР»: Підлітка поранено в окупованій Горлівці через атаку дрона
20:50
Угруповання «ДНР» заточило в колонію на 29 років українського військовополоненого
13:12
Росія різко зменшила темпи наступу під Покровськом
11:40
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
усі новини
23:34
Українські волонтери під час евакуації людей натрапили на військового РФ у місті Українськ на Донеччині: їм вдалося виїхати живими
23:19
Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів Криму
23:00
Головне за день: У Покровській громаді – гуманітарна катастрофа. Обстріл Костянтинівки
22:46
Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по території РФ – ЗМІ
21:48
У Донецьку жителям приходять дорогі платіжки за воду, якої немає у будинках: окупанти ігнорують людей
19:44
Іран відправив Росії 220 балістичних ракет Fath-360 через Каспійське море – ЗМІ
19:19
Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Яку зброю отримають ЗСУ
18:16
В Донецькій області евакуаційна група ДСНС потрапила під обстріл окупантів: поранені рятувальники
17:10
У компанії «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію з мобільним зв'язком у Кураховому, Селідовому та Українську
17:09
Російська армія з РСЗВ вдарила по Костянтинополю в Донецькій області: є загиблі та поранені
16:42
Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги
16:34
Сили оборони України вночі вдарили по базах та складу БК росіян під Маріуполем: є загиблі та поранені військові РФ
16:12
«Полковники нам не потрібні»: Гіркіну відмовили у відправленні з колонії на війну в Україну
15:44
Удари з артилерії та РСЗВ: росіяни вбили трьох людей та поранили 5 у Костянтинівці
15:23
Про атаку безпілотників на аеродроми в Мурманській області заявили в РФ
15:22
Ердоган: Повернення Криму Україні — вимога міжнародного права
14:46
У Покровському районі сталася смертельна ДТП: загинули три людини
14:27
Росіяни вдарили по Кам'янському району Дніпропетровської області: є загиблий та постраждалі
13:53
Жителі Покровської громади залишилися без води та газу
13:13
РФ знову вдарила по Костянтинівці: є жертва та постраждалі
усі новини
ВІДЕО
Російський військовий у місті Українськ на Донеччині. Фото: кадр із відео Українські волонтери під час евакуації людей натрапили на військового РФ у місті Українськ на Донеччині: їм вдалося виїхати живими
11 вересня, 23:34
Місце удару по військах РФ під Маріуполем. Фото: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Сили оборони України вночі вдарили по базах та складу БК росіян під Маріуполем: є загиблі та поранені військові РФ
11 вересня, 16:34
У Покровському районі аварія. Фото: ДСНС У Покровському районі сталася смертельна ДТП: загинули три людини
11 вересня, 14:46
ЗСУ розповіли про успіхи на Покровському напрямку. Фото: скріншот ЗСУ знищили російських операторів дронів та склад боєприпасів на Покровському напрямку
11 вересня, 10:59
Наслідки удару по місцю скупчення російських штурмовиків на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники зірвали штурм російських військ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
10 вересня, 23:24
Прапор російських окупантів у центрі Гродівки під Покровськом. Фото: кадр із відео Російські окупанти встановили свій прапор на дитсадку в центрі Гродівки під Покровськом
10 вересня, 19:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір