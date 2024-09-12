Армия дважды атаковала инфраструктурные объекты Покровска: повреждены дома

Российские оккупанты за минувшие сутки, 11 сентября, дважды попали в инфраструктурные объекты города. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«11 сентября около 10:50 произошел обстрел восточной части Покровска. Попадание произошло возле одного из путепроводов», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что от взрывной волны также получили повреждения жилые многоквартирные дома.



Кроме того, в 04:40 войска РФ снова попали в дорожно-транспортный объект и разрушили одну из секций путепровода. «Новости Донбасса» писали, что речь о Дмитриевском мосту, который соединял Покровск и Мирноград.