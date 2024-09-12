Армія двічі атакувала інфраструктурні об`єкти Покровська: пошкоджено будинки

Російські окупанти минулої доби, 11 вересня, двічі влучили в інфраструктурні об'єкти Покровська Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«11 вересня близько 10:50 стався обстріл східної частини Покровська. Влучання сталося біля одного зі шляхопроводів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що від вибухової хвилі також зазнали пошкоджень житлові багатоквартирні будинки.



Окрім того, о 04:40 війська РФ знову поцілили в дорожньо-транспортний об’єкт та зруйнував одну із секцій шляхопроводу. «Новини Донбасу» писали, що мова про Димитрівський міст, який з'єднував Покровськ та Мирноград.