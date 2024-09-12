Российские оккупанты более 30 раз атаковали Донетчину за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки, 11 сентября, российские захватчики обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Под ударом находились четыре района региона. В результате атак есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки российские военные 33 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По информации Филашкина, ситуация в Донецкой области следующая:



Волновахский район. В Константинополе Великоновоселковской громады погибли 2 человека, 5 ранены.

Покровский район. В Звездном Марьинской громады погиб человек. В Горняке ранен человек, повреждены частные дома и многоэтажки; в Курахово под огнем частный сектор. В Покровске повреждены складское помещение и инфраструктурный объект.



Краматорский район. В Щурово Лиманской громады повреждены база отдыха, дом и 5 автомобилей; еще 1 дом поврежден в Торском. В Константиновке 3 человека погибли и 5 ранены, повреждены 19 частных домов, 2 многоэтажки, магазин, торговый павильон, 3 линии электропередач и 3 автомобиля.

Бахмутский район. В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Северске повреждены 2 дома.



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