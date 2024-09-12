Російські окупанти понад 30 разів атакували Донеччину за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби, 11 вересня, російські загарбники обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Під ударом перебували чотири райони регіону. В результаті атак є жертви та постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу російські військові 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За інформацією Філашкіна, ситуація на Донеччині така:



Волноваський район. У Костянтинополі Великоновосілківської громади загинули 2 людини, 5 поранено.

Покровський район. У Зоряному Мар'їнської громади загинула людина. У Гірнику поранено людину, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки; у Кураховому під вогнем приватний сектор. У Покровську пошкоджено складське приміщення та інфраструктурний об'єкт.



Краматорський район. У Щуровому Лиманської громади пошкоджено базу відпочинку, будинок і 5 автомобілів; ще 1 будинок пошкоджено у Торському. У Костянтинівці 3 людини загинули і 5 поранені, пошкоджено 19 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю, торговий павільйон, 3 лінії електропередач і 3 автівки.

Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.



Раніше ми писали, що росіяни зруйнували міст на Донеччині.