Масштабні лісові пожежі на окупованій Луганщині: згоріли вже понад півтори сотні будинків

В окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними внаслідок масштабних лісових пожеж уже згоріли понад 150 будинків. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, там загорівся вже третій населений пункт.

«Окупаційна влада запропонувала перечекати стихію в сусідніх селах, які також у будь-який момент можуть загорітися. Це вони називають евакуацією. Тому більшість місцевих, які залишилися навіть без документів, намагаються одразу влаштуватися у родичів, не сподіваючись на допомогу. Хоча росіяни обіцяють направити до «ЛНР» 16 одиниць спеціальної техніки, яка, за їхніми словами, ще в дорозі», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що загальна площа масштабних лісових пожеж на окупованій Луганщині сягнула майже 3500 га.