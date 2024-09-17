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Росіяни чотири рази обстріляли Покровськ за минулу добу: пошкоджено будинки та транспортну інфраструктуру

17 вересня 2024, 10:31

Росіяни чотири рази обстріляли Покровськ за минулу добу: пошкоджено будинки та транспортну інфраструктуру

Протягом усього дня, 16 вересня, російські окупанти завдавали ударів по Покровську. Під вогнем опинилися адміністративні будинки, дорожньо-транспортна інфраструктура, а також приватний сектор міста. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

 «Близько 11:45 стався ворожий обстріл вул. Захисників України. Ворог застосував для атаки дрон. О 16:45 у північній частині Покровська відбулося влучання у дорожнє покриття», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що близько 18:00 окупанти завдали удару по приватній забудові міста, внаслідок чого було поранено трьох людей. З різними видами травм їх госпіталізовано до Добропільської міської лікарні.

Крім того, о 21:55 відбувся обстріл адміністративної будівлі та об'єкта критичної інфраструктури у південній частині Покровська. Інформація про постраждалих не надходила.

 Раніше ми писали, що за 16 вересня російська армія поранила трьох мешканців Донецької області – у Покровську.

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