Росіяни чотири рази обстріляли Покровськ за минулу добу: пошкоджено будинки та транспортну інфраструктуру

Протягом усього дня, 16 вересня, російські окупанти завдавали ударів по Покровську. Під вогнем опинилися адміністративні будинки, дорожньо-транспортна інфраструктура, а також приватний сектор міста. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 11:45 стався ворожий обстріл вул. Захисників України. Ворог застосував для атаки дрон. О 16:45 у північній частині Покровська відбулося влучання у дорожнє покриття», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що близько 18:00 окупанти завдали удару по приватній забудові міста, внаслідок чого було поранено трьох людей. З різними видами травм їх госпіталізовано до Добропільської міської лікарні.



Крім того, о 21:55 відбувся обстріл адміністративної будівлі та об'єкта критичної інфраструктури у південній частині Покровська. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що за 16 вересня російська армія поранила трьох мешканців Донецької області – у Покровську.