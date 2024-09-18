Армия РФ атакует Луганщину: наносит ударі с помощью БПЛА и артиллерии

Российские военные продолжают обстреливать деоккупированные населенные пункты Луганской области. В частности, села Невское и Макеевку. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Ситуация с безопасностью в деоккупированных населенных пунктах сложная. В сторону Невского, где еще остаются люди, захватчики направили 62 беспилотника. Обстреляли село из реактивной и ствольной артиллерии. Били они и по Макеевке», — отметил он.



По словам Лысогора, всего на этом участке фронта российские оккупанты открывали огонь 130 раз.



Кроме того, российская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами в районе Твердохлебово.



Начальник Луганской ОВА добавил, что боевые действия велись вблизи Андреевки, Макеевки и Невского.



Ранее мы писали, что в оккупированной Станично-Луганской громаде только по официальным данным в результате масштабных лесных пожаров уже сгорели более 150 домов.