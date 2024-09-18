Армія РФ атакує Луганщину: завдає удару за допомогою БПЛА та артилерії

Російські військові продовжують обстрілювати окуповані населені пункти Луганської області. Зокрема, села Невське та Макіївку. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Ситуація із безпекою у деокупованих населених пунктах складна. У бік Невського, де ще залишаються люди, загарбники направили 62 безпілотники. Обстріляли село з реактивної та ствольної артилерії. Били вони по Макіївці», — зазначив він.



За словами Лисогора, всього на цій ділянці фронту російські окупанти відкривали вогонь 130 разів.



Крім того, російська авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами в районі Твердохлібового.



Начальник Луганської ОВА додав, що бойові дії велися поблизу Андріївки, Макіївки та Невського.



Раніше ми писали, що в окупованій Станично-Луганській громаді лише за офіційними даними в результаті масштабних лісових пожеж уже згоріло понад 150 будинків.