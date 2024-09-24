Николаевка утром оказалась под ударом россиян: повреждены дома и общежитие

Россияне атаковали Николаевку. Фото: соцсети

Во вторник утром, 24 сентября, город Николаевка Краматорского района Донецкой области попал под обстрел. Повреждены дома. Об этом сообщил заместитель начальника Николаевской городской военной администрации Владимир Проскунин, передает Суспільне Донбас.



По его словам, россияне атаковали населенный пункт в 10:10.

В результате обстрела повреждены общежитие, жилые двухэтажные дома. Также было три попадания в нежилое здание.



Информация о жертвах и пострадавших не поступала.



Правоохранительные органы устанавливают тип оружия.



Ранее мы писали, что российские военные за прошедшие сутки 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате этих обстрелов два человека погибли, 18 — получили ранения.