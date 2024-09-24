Миколаївка вранці опинилася під ударом росіян: пошкоджено будинки та гуртожиток

Росіяни атакували Миколаївку. Фото: соцмережі

У вівторок вранці, 24 вересня, місто Миколаївка Краматорського району Донецької області потрапило під обстріл. Пошкоджено будинки. Про це повідомив заступник начальника Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін, передає Суспільне Донбас.



За його словами, росіяни атакували населений пункт о 10:10.

Внаслідок обстрілу пошкоджено гуртожиток, житлові двоповерхові будинки. Також було три попадання в нежитлову будівлю.



Інформація про жертв та постраждалих не надходила.



Правоохоронці встановлюють тип зброї.



Раніше ми писали, що російські військові минулої доби 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок цих обстрілів двоє людей загинули, 18 отримали поранення.