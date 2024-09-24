Війська РФ вдарили по пожежній частині в Кураховому

Росіяни атакували місто Курахове. Фото: ДСНС

У вівторок вранці, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Курахове. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю пожежної частини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Росіяни поцілили у пожежно-рятувальний підрозділ. Серед особового складу ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що нещодавно рятувальники 73 державної пожежно-рятувальної частини були змушені передислокуватися до іншого місця несення служби у зв'язку з постійними атаками загарбників.



До речі, це другий випадок за вересень, коли війська РФ завдали удару по пожежній частині в Кураховому.



Раніше ми писали, що 24 вересня місто Миколаївка Краматорського району Донецької області потрапило під обстріл. Пошкоджено будинки.