Війська РФ вдарили по пожежній частині в Кураховому

У вівторок вранці, 24 вересня, російські окупанти обстріляли Курахове. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю пожежної частини. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Росіяни поцілили у пожежно-рятувальний підрозділ. Серед особового складу ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що нещодавно рятувальники 73 державної пожежно-рятувальної частини були змушені передислокуватися до іншого місця несення служби у зв'язку з постійними атаками загарбників.
До речі, це другий випадок за вересень, коли війська РФ завдали удару по пожежній частині в Кураховому.
Раніше ми писали, що 24 вересня місто Миколаївка Краматорського району Донецької області потрапило під обстріл. Пошкоджено будинки.
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