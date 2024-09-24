В окупованій Горлівці знищено пів вулиці: вибухнув склад боєприпасів військ РФ

Наслідки вибуху російського складу БК в окупованій Горлівці. Фото: проросійські ЗМІ

Вранці 23 вересня було знищено склад боєприпасів, який російські війська обладнали у приватному секторі Микитівського району в окупованій Горлівці. Про це повідомляють «Новини Донбасу», проаналізувавши інформацію із відкритих джерел.

Російська сторона заявила, що район обстріляли рано-вранці, і звинуватила в цьому ЗСУ.

Підконтрольні Росії ЗМІ показали кадри наслідків лише у другій половині дня. На кадрах видно масштабні руйнування: повністю знищені щонайменше кілька приватних будинків на вулиці.

За словами співробітника Слідчого комітету РФ, виходить, що всі будинки зруйновані одним снарядом.

«На місці обстрілу виявлено уламки боєприпасу. Фрагменти буде вилучено та направлено на експертизу для уточнення конкретного типу та виду снаряда», – заявив представник російського відомства на окупованій території.

Місцеві мешканки розповіли представнику СК РФ, що «приліт» стався о 04:15, а за п'ять хвилин уже була пожежа. За їхніми словами, пошкоджено п'ять будинків.

За даними російського Слідкому, внаслідок цього обстрілу загинув «начальник пожежної служби» Горлівки Сергій Нікітенко, ще три рятувальники були поранені. Також постраждали троє місцевих мешканців.

У повідомленні МНС РФ раніше говорилося, що Нікітенко прибув на місце пожежі та загинув під час детонації вибухонебезпечного предмета.

Також сьогодні вранці голова окупаційної адміністрації Горлівки Іван Приходько написав у своєму Телеграм-каналі, що через обстріл у цьому районі «тимчасово припинено рух від Гольмівського повороту до залізничної станції Микитівка». Автобуси також не курсують цим маршрутом.

Крім того, інформацію про детонацію складу боєприпасів побічно підтверджують місцеві жителі в одній із горлівських груп. Люди запитують, чому «конкретики нуль» з приводу обстрілу.

«Лише місцеві чудово знають, що й куди прилетіло», – написав один із коментаторів.

Інший користувач додав, що, «як і 14 серпня, знесло пів вулиці, а у Приходька пошкоджені три будинки».

Нагадаємо, що в ніч із 22 на 23 вересня ЗСУ ракетами атакували комбінат у Ростовській області РФ. За даними ЦРУ, там виготовляють паливо для ракетних двигунів.