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Байден на зустрічі із Зеленським оголосив про пакет допомоги на 2,4 млрд доларів

26 вересня 2024, 23:05

Байден на зустрічі із Зеленським оголосив про пакет допомоги на 2,4 млрд доларів

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 2,4 мільярда доларів.

«По-перше, прямо зараз ми маємо зміцнити позиції України на полі бою. Саме тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет допомоги в галузі безпеки на суму 2,4 мільярда доларів. Я також доручив Пентагону виділити всі кошти, виділені Україні на допомогу в забезпеченні безпеки, до кінця терміну, тобто до 20 січня», — сказав Байден на зустрічі з Зеленським у Вашингтоні.

 За словами президента США, це зміцнить позицію України на майбутніх переговорах.

Також Джо Байден заявив, що РФ не переможе у війні.

«Дозвольте мені чітко заявити. Росія не переможе у цій війні. Росія не переможе. Україна переможе, і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці», — сказав Байден на зустрічі із Зеленським.

Байден нагадав, що раніше цього літа було запущено Ukraine Compact, в якому беруть участь понад 20 країн, відданих довгостроковій безпеці України, а разом із більш ніж 30 країнами та ЄС США випустили спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України.

«Цими діями ми даємо зрозуміти, що підтримуємо Україну зараз і в майбутньому», — заявив він.

Раніше ми писали, що 26 вересня США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів та введення санкцій проти Росії. Раніше США виділили пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.

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