В результате обстрелов в Покровске разрушены 3 дома и 11 — повреждены

В Покровске вспыхнули пожары. Фото: ГСЧС

В результате российской атаки на Покровск 1 октября вспыхнули пожары. Спасатели ликвидировали последствия. Всего в результате обстрелов разрушены 3 дома и 11 — повреждены. Об этом сообщили в пресс-службе ГЧСЧ.



«1 октября вечером враг нанес прицельный удар по жилому сектору города Покровск. В результате обстрела возникли пожары на территории 5 частных домовладений», — говорится в сообщении.





Как отмечается, горели 4 частные дома, 4 хозяйственные постройки сухая трава. Спасатели в течение 5 часов боролись с огненной стихией и ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м.



Кроме того, захватчики повторно атаковали жилой сектор, вызвав пожары 4 жилых домов, 5 хозяйственных построек и сухой травы.



Спасатели ликвидировали возгорание на площади 400 кв. м.



Ранее мы писали, что 1 октября в 22:18 в результате обстрела Покровска полностью уничтожено более 10 частных домовладений, 7 хозяйственных построек и машины.